Cina Perluas Fasilitas Penahanan Pembelot Korut Di Negaranya

Photo : YONHAP News

Sebuah citra satelit yang baru-baru ini dirilis menunjukkan bahwa Cina memperluas fasilitas-fasilitas penahanan yang diduga untuk menampung pembelot Korea Utara di negara itu.Sebuah kelompok hak asasi manusia bagi pembelot Korea Utara di Cina merilis citra satelit tersebut dalam sidang Kongres Amerika Serikat (AS) mengenai pelanggaran HAM pelarian Korea Utara di Cina pada hari Selasa (13/06) waktu setempat.Kongres AS mengecam Korea Utara dan Cina, dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Cina akan mengembalikan para pembelot Korea Utara yang ditahan oleh Beijing ke Korea Utara pasca pandemi COVID-19.Melihat fasilitas penahanan yang tergambar pada foto di kota Helong, Cina, teridentifikasi adanya bangunan baru, fasilitas tambahan, serta pagar baru di sepanjang perbatasan Korea Utara.Hanna Song, Direktur di Pusat Basis Data untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara yang berbasis di Seoul merilis citra tersebut, dan mengatakan bahwa pelarian Korea Utara akan semakin terancam oleh perkembangan teknologi pengawasan Cina.Dia melanjutkan bahwa jumlah pembelot Korea Utara yang ditahan di pusat penahanan di Cina diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 2.000 orang.Sejumlah parlemen AS mengimbau perlunya lebih banyak upaya organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyerukan tindakan yang lebih diperketat demi perbaikan hak asasi manusia di Korea Utara.