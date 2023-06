Peretas Korut Diduga Sebagai Dalang Peretasan 'Atomic Wallet'

Photo : YONHAP News

Sebuah analisis terbaru menunjukkan bahwa skala kerugian akibat kasus peretasan di platform kripto 'Atomic Wallet' yang diketahui dilakukan oleh Korea Utara, mencapai lebih dari 100 juta dolar AS.Menurut Voice of America (VOA) pada hari Rabu (14/06), perusahaan analitik blockchain, Elliptic mengungkapkan bahwa jumlah kerugian akibat serangan peretasan di Atomic Wallet yang berbasis di Estonia telah meningkat menjadi lebih dari 100 juta dolar AS. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dari laporan awal yakni 35 juta dolar.Analisis tersebut merupakan hasil pelacakan lebih dari 5.500 akun kripto yang diduga bocor dalam peretasan tersebut.Atomic Wallet pada 3 Juni mengakui adanya kerugian yang ditimbulkan oleh peretasan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, dinilai adanya indikasi dan dugaan kuat bahwa peretas itu dilakukan oleh Korea Utara yang dikenal sebagai kelompok Lazarus sebagai dalang di balik peretasan akun kripto tersebut.Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyakini bahwa aset yang dicuri oleh peretas Korea Utara digunakan dalam program senjata nuklir dan rudal balistik.