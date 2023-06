Ekspor TIK Korsel Bulan Mei Turun 28,5% Dalam 1 Tahun

Photo : YONHAP News

Kinerja ekspor di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Korea Selatan anjlok di bulan Mei karena turun hampir 30% jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu, ditengah berlanjutnya kemerosotan yang berkepanjangan di industri semikonduktor.Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan dan TIK pada hari Rabu (14/06), nilai ekspor TIK di Korea Selatan pada bulan Mei tercatat mencapai 14,45 miliar dolar AS. Angka tersebut mengalami penurunan 28,5% dari tahun sebelumnya, ketika jumlah ekspor meyentuh rekor tertinggi untuk bulan yang sama dengan capaian 20,2 miliar dolar.Perlambatan ekspor semikonduktor terus berlanjut selama sepuluh bulan berturut-turut, menjadi 7,47 miliar dolar, turun 35,7% dalam satu tahun. Sementara nilai ekspor chip memori turun 53,1%, menjadi 3,41 miliar dolar.Total jumlah ekspor display ke luar negeri pun turun 12%, dan ekspor ponsel pun ikut turun 17,2% serta komputer yang juga anjlok di angka 53,1%.Ekspor TIK ke Amerika Serikat (AS) turun 36%, sementara ekspor ke Cina dan Uni Eropa juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 31,6% dan 30,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Selain itu, volume impor TIK di bulan Mei turun 11,2% menjadi 12,61 miliar dolar AS, yang mengakibatkan defisit perdagangan sebesar 3,25 miliar dolar.