The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan Tidak Berubah, Beri Sinyal Kenaikan Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada hari Rabu (13/06), tetapi mengisyaratkan bahwa suku bunga masih bisa naik jika inflasi terbukti tetap tinggi.Setelah pertemuan selama dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada hari Rabu, The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mempertahankan kisaran target untuk suku bunga acuannya di lima hingga 5,25%, mengatakan mereka ingin waktu untuk menilai dampak kenaikan suku bunga sejauh ini.Bank sentral telah menaikkan suku bunga acuannya sepuluh kali berturut-turut sejak Maret tahun lalu dari mendekati nol menjadi 5,25%, level tertinggi dalam 16 tahun terakhir sejak 2007.Setelah pertemuan kebijakan, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa tekanan inflasi masih tinggi dan hampir semua anggota FOMC percaya bahwa kenaikan tambahan tahun ini akan sesuai untuk menurunkan inflasi menjadi 2%.Pernyataan tersebut tampaknya mengindikasikan bahwa bank sentral kemungkinan akan memilih kenaikan tambahan daripada membekukan suku bunga acuan.Langkah hari Rabu mempertahankan jarak antara suku bunga the Fed dan Bank of Korea, yang mempertahankan suku bunga acuannya pada 3,5% bulan lalu untuk ketiga kalinya berturut-turut.