Penasihat Keamanan Nasional Korsel, AS, Dan Jepang Mengutuk Peluncuran Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat (AS) mengutuk peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara pada hari Kamis (15/06), sebagai pelanggaran yang jelas terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).Dalam sebuah pernyataan bersama, Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Cho Tae-yong dan rekan-rekannya dari AS dan Jepang, Jake Sullivan dan Akiba Takeo, mengatakan bahwa peluncuran tersebut menunjukkan ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir dan rudal balistik Korea Utara yang melanggar hukum terhadap kawasan itu, perdamaian dan keamanan internasional, serta rezim non-proliferasi global.Para penasihat keamanan juga mengatakan bahwa tindakan pada hari Kamis itu memperkuat perlunya semua negara untuk sepenuhnya menerapkan semua resolusi DK PBB yang relevan yang dimaksudkan, untuk melarang Korea Utara memperoleh teknologi dan bahan yang diperlukan dalam melakukan provokasi semacam itu.Pernyataan itu mengatakan bahwa AS menegaskan kembali komitmen keamanannya yang sangat kuat kepada Jepang dan Korea Selatan.Pernyataan itu juga mengatakan bahwa para penasihat mengadakan pertemuan di Tokyo pada hari Kamis dan membahas cara-cara untuk lebih memperkuat kerja sama trilateral, termasuk melalui koordinasi terpadu untuk menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh permusuhan Pyongyang.Pernyataan itu muncul setelah Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur dari daerah Sunan di Pyongyang sekitar pukul 19:25 dan 19:37 hari Kamis (15/06).