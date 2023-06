AS Jatuhkan Sanksi Terhadap 2 Warga Korut Terkait Keterlibatan Program Rudal

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap dua warga Korea Utara yang diduga membantu pengadaan peralatan dan material untuk program pengembangan rudal rezim tersebut.Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Kamis (15/06) bahwa Choe Chol-min dan istrinya, Choe Un-jong, yang tinggal di Beijing, telah ditambahkan ke dalam daftar sanksi.Departemen Keuangan mengatakan bahwa Choe Chol-min, perwakilan dari kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua (SANS) di Beijing, telah bekerja sama dengan pejabat perdagangan senjata Korea Utara dan warga negara Cina untuk membeli dan mendapatkan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi rudal balistik Korea Utara.SANS, organisasi negara Pyongyang yang melakukan penelitian untuk program rudal balistiknya, telah dijatuhi sanksi oleh AS dan Dewan Keamanan PBB.Choe Un-jong dilaporkan membantu mengoordinasikan pesanan dengan satu atau lebih rekanan SANS untuk bantalan penggunaan ganda yang digunakan dalam produksi rudal balistik Korea Utara.Departemen Keuangan mengatakan bahwa Korea Utara menggunakan jaringan perwakilan di negara-negara asing, termasuk Cina dan Iran, untuk mengimpor bahan dan komponen terlarang yang digunakan untuk membuat rudal balistik dan senjata lainnya secara ilegal yang melanggar resolusi DK PBB.