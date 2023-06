Kapal Selam Bertenaga Nuklir AS 'Kapal Michigan' Memasuki Pelabuhan Busan, Korsel

Photo : YONHAP News

Kapal selam bertenaga nuklir (SSGN) kelas Ohio dari Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Kapal Michigan memasuki Korea Selatan setelah 5 tahun 8 bulan.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (16/06) bahwa Kapal Michigan telah berlabuh di pelabuhan Busan untuk pertama kali sejak bulan Oktober tahun 2017 lalu.Komandan Komando Angkatan Laut Korea Selatan menyatakan bahwa berlabuhnya kapal SSGN AS bertujuan untuk mempraktekkan kesepakatan Deklarasi Washington pada bulan April lalu, serta untuk menunjukkan kemampuan dan postur aliansi antara Korea Selatan dan AS.Kapal Michigan adalah salah satu dari kapal selam terbesar di dunia dengan panjang 170,6 meter dan lebar 12,8 meter, serta mengangkut 150 unit peluru kendali jarak jauh Tomahawk yang memiliki jangkauan hingga 2,500 km.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa Kapal Michigan adalah senjata strategis yang mewakili Angkatan Laut AS yang mampu menjalankan operasi khusus dan kemampuan penembakan luar biasa.Pihaknya menyatakan bahwa Angkatan Laut dua negara akan melakukan latihan khusus gabungan untuk meningkatkan kemampuan militer dalam menghadapi ancaman Korea Utara.Selain itu, dua pihak juga akan melakukan kegiatan pertukaran lainnya dalam memperingati 70 tahun hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS.