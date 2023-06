Korea Selatan Desak AS Untuk Mengklarifikasi 'FEOC' Di Bawah IRA

Photo : YONHAP News

Seoul telah meminta Washington untuk mengklarifikasi perusahaan-perusahaan Cina mana saja yang akan dilarang mengimpor mineral baterai kendaraan listrik (EV) dari Korea Selatan di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Menurut lembaran negara AS pada hari Minggu (18/06), pemerintah Korea Selatan menyampaikan pendapat resminya mengenai pedoman yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada bulan Maret mengenai persyaratan sumber baterai yang mempengaruhi kelayakan untuk mendapatkan kredit senilai 7.500 dolar AS di bawah IRA.Dalam surat opini tersebut, pemerintah mengatakan bahwa penting untuk mempertimbangkan kompleksitas dan saling ketergantungan global dalam rantai pasokan untuk baterai EV, dan menyerukan kepada pemerintah AS untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut saat membuat aturan terkait "Entitas Asing yang Menjadi Perhatian" (FEOC).Di bawah undang-undang tersebut, perusahaan yang membeli mineral penting yang digunakan dalam baterai EV dari perusahaan semacam itu tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi mulai tahun 2025.Departemen Keuangan mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan mendefinisikan perusahaan mana yang merupakan FEOC, tetapi hingga kini belum dilakukan.