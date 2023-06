AS Dan Jepang Gelar Latihan Militer Gabungan Dengan Kapal Aegis

Photo : YONHAP News

Sebagai balasan terhadap peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara pada tanggal 15 Juni lalu, Amerika Serikat (AS) dan Jepang menggelar latihan militer gabungan di Laut Timur pada hari Senin (19/06) dengan mengerahkan kapal Aegis.Kepala Staf Gabungan Jepang mengatakan bahwa pihaknya melakukan latihan taktis dengan masing-masing mengerahkan kapal Aegis dari Pasukan Bela Diri Angkatan Laut Jepang, Haguro dan Angkatan Laut AS, yaitu USS John Finn (DDG-113).Pada tanggal 16 Juni lalu, AS dan Jepang telah melakukan latihan dengan mengerahkan pesawat tempur di Laut Timur.