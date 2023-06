Ekspor Naik 5,3% Dalam 20 Hari Pertama Di Bulan Juni

Photo : YONHAP News

Ekspor tumbuh sekitar 5% per tahun dalam 20 hari pertama bulan Juni.Menurut data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Rabu (21/06), pengiriman keluar Korea Selatan mencapai 32,89 miliar dolar pada periode yang disebutkan, naik 5,3% dari tahun sebelumnya untuk membukukan pertumbuhan 20 hari pertama dalam sepuluh bulan.Meskipun ada peningkatan, ekspor harian rata-rata turun 2% dengan jumlah hari kerja meningkat satu hari dari tahun lalu menjadi 14 setengah hari.Ekspor mobil dan kapal masing-masing melonjak 110,1% dan 148,7%, sementara semikonduktor dan produk minyak bumi turun 23,5% dan 36%.Pengiriman keluar ke mitra dagang terbesar seperti Indonesia dan Tiongkok, turun 12,5%, sementara ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing naik 18,4% dan 26,4%.Impor turun 11,2% dari tahun ke tahun menjadi 34,52 miliar dollar AS selama periode tersebut, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 1,67 miliar dollar AS, lebih kecil daripada kekurangan 4,29 miliar dollar AS yang tercatat satu bulan sebelumnya.