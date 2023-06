Indeks Harga Produsen Turun Untuk Bulan Kedua Di Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Indeks harga produsen turun selama dua bulan berturut-turut di bulan Mei karena penurunan harga minyak global menurunkan harga produk petrokimia dan kimia.Bank Sentral Korea (BOK) melaporkan pada hari Rabu (21/06) bahwa indeks harga produsen untuk semua komoditas dan jasa berada di level 120,14 di bulan Mei, turun 0,3% dari bulan sebelumnya.Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks, barometer utama inflasi masa depan, naik 0,6% dan mencatatkan laju pertumbuhan paling lambat sejak Januari 2021 karena ekspansi dibatasi selama sebelas bulan berturut-turut sejak Juli tahun lalu.Harga produk pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 1,5% per bulan di bulan Mei, sementara harga produk industri turun 0,8% per bulan karena penurunan harga minyak.Harga-harga untuk listrik, gas dan air naik 0,6% per bulan, sementara harga-harga jasa tetap datar.