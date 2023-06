Neraca Transaksi Berjalan Korsel Turun Pada Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Neraca transaksi berjalan dengan Cina berubah menjadi defisit pada tahun lalu. Surplus neraca berjalan secara keseluruhan juga menyusut lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat (AS) jika dibandingkan dengan tahun lalu.Menurut data dari 'Neraca Transaksi Berjalan 2022' yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (22/06), bahwa neraca transaksi berjalan Korea Selatan mencatatkan surplus sebesar 29,83 miliar dolar AS tahun lalu, berkurang 55,4 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan tahun 2021.Melihat masing-masing negara, neraca transaksi berjalan dengan Cina mencatatkan defisit sebesar 7,78 miliar dolar AS. Pada tahun lalu neraca transaksi berjalan terhadap Cina surplus sebesar 23,41 miliar dolar AS.Defisit neraca berjalan dengan Cina itu merupakan yang kedua kalinya setelah tahun 2001 lalu saat harga semikonduktor turun tajam.Neraca transaksi berjalan dengan AS mencatat surplus sebesar 67,79 miliar dolar AS tahun lalu. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya ekspor kendaraan penumpang, surplus perdagangan melebar, neraca jasa dan keseimbangan primer juga meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan transportasi dan pendapatan dividen.Sementara itu volum defisit neraca transaksi berjalan dengan Jepang menurun, dari 22,2 miliar dolar AS di tahun 2021 ke 17,78 miliar dolar AS tahun lalu karena meningkatnya ekspor produk kimia dan minyak, serta peningkatan keseimbangan pendapatan dividen.Surplus neraca transaksi berjalan dengan Asia Tenggara menyusut, dari 102,36 miliar dolar AS ke 80,23 miliar dolar AS berkat peningkatan impor bahan mentah.Sementara itu, investasi langsung luar negeri oleh warga Korea Selatan mencapai 66,41 miliar dolar AS dan investasi asing langsung di Korea Selatan sebesar 18 miliar dolar AS pada tahun lalu.