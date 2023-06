Badan Konsultasi Tingkat Tinggi Dunia Maya Korsel-AS Diluncurkan

Photo : YONHAP News

Grup Pengelola Tingkat Tinggi (Senior Steering Group) untuk menangani isu keamanan dunia maya antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diluncurkan secara resmi.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya meluncurkan SSG secara resmi dengan Gedung Putih dalam rapat tingkat tinggi keamanan dunia maya antara Korea Selatan dan AS yang digelar di Washington DC, AS mulai tanggal 20-22 Juni lalu.Dengan kata lain, Badan Keamanan Nasional dari dua negara menyepakati peluncuran SSG yang menghadirkan lembaga pemerintah utama terkait keamanan dunia maya.Menurutnya, dua negara mengaktifkan pertukaran informasi intelijen dan langkah lanjutan terkait keamanan dunia maya melalui pengelolaan grup tingkat praktis dan SSG.Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan memperluaskan aliansi antara Korea Selatan dan AS ke ruang dunia maya dan melanjutkan kerja sama di masa depan.Untuk rapat tersebut, pejabat-pejabat utama dari dua negara berpartisipasi seperti sekretaris keamanan dunia maya, kepala pusat kerja sama keamanan dunia maya nasional di bawah Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, Direktur Senior Kebijakan Dunia Maya NSC AS, pejabat dari Kementerian Luar Negeri, serta CIA.