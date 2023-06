Hyundai E&C Menangkan Kontrak Senilai 5 Miliar Dolar Untuk Pembangunan Pabrik Petrokimia

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu (25/06) bahwa Hyundai Engineering & Construction (E&C) telah menandatangani kontrak senilai 5 miliar dolar AS dengan produsen minyak Arab Saudi, Aramco, untuk membangun sebuah kompleks petrokimia di negara Timur Tengah tersebut.Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hyundai E&C dan Aramco menandatangani kontrak pada hari Sabtu (24/06), di mana Hyundai akan membangun sebuah kompleks petrokimia di Jubail, Arab Saudi bagian timur.Kontrak senilai 5 miliar dolar AS tersebut menandai kesepakatan terbesar yang pernah dimenangkan oleh perusahaan Korea Selatan dari Arab Saudi.Korea Selatan telah mendapatkan setidaknya 13,7 miliar dolar AS untuk proyek-proyek konstruksi di luar negeri pada paruh pertama tahun ini, yang telah melampaui angka untuk keseluruhan tahun 2022.Menteri Pertanahan Won Hee-ryong, yang menghadiri upacara penandatanganan di Arab Saudi, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut terjadi setelah Presiden Yoon Seok-Yeol dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sepakat untuk mengembangkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada masa depan dan mencari kerja sama ekonomi berskala besar dalam bidang energi dan infrastruktur dalam pertemuan puncak mereka pada bulan November lalu.