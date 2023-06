Korea Selatan Memperingati 73 Tahun Perang Korea Pada Minggu 25 Juni

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol menekankan pentingnya hubungan sekutu dengan Amerika Serikat (AS), dan mengatakan bahwa harus mengingat seragam berlumuran darah dari pasukan Korea dan AS yang gugur dalam Perang Korea dalam peringatan 73 tahun perang yang jatuh pada hari Minggu (25/06).Saat mengunjungi pameran khusus untuk peringatan 73 tahun perang Korea, Yoon mencatat bahwa pihak AS memutuskan untuk berpartisipasi dalam perang demi melindungi kebebasan Korea Selatan. Presiden Yoon kemudian mengungkapkan tidak akan melupakan pengorbanan dan dedikasi para pahlawan kedua negara yang berjuang melawan invasi pasukan komunis.Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo juga mengatakan untuk selalu mengingat bahwa kebebasan, kedamaian dan kemakmuran yang tengah dinikmati rakyat saat ini adalah harga dari darah, keringat dan air mata yang ditumpahkan oleh para pahlawan di medan perang.Han melanjutkan bahwa Korea Utara masih belum dapat bangun dari khayalan sia-sia selama Perang Korea dan bahkan merusak perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea serta komunitas internasional.Selanjutnya PM Han berkomitmen bahwa pemerintah akan melindungi keamanan negara dengan pertahanan diri yang kuat.Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menyampaikan tidak akan pernah melupakan pengorbanan mulia dari para pahlawan, sementara partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea mengungkapkan pendekatan diplomatik harus didorong, termasuk dialog dengan Korea Utara dalam postur pertahanan yang kuat.