Perwakilan Nuklir Korsel Dan AS Desak Cina Untuk Menjalankan Peran Konstruktif

Perwakilan nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan melalui telepon dan memutuskan untuk mendesak Cina agar melakukan peran konstruktif dalam masalah nuklir Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Senin (26/06) bahwa ​Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn dan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim mengadakan pembicaraan melalui telepon pada hari yang sama.Ditambahkan pula, dua pihak telah membahas masalah nuklir Korea Utara melalui dua kali pembicaraan telepon oleh Menteri Luar Negeri dua negara, konsultasi yang erat ketika Menteri Luar Negeri Tony Blinken mengunjungi Cina.Dua pihak menegaskan bahwa penghentian provokasi dan denuklirisasi Korea Utara merupakan kepentingan bersama bagi seluruh dunia internasional di dalam pembahasan tingkat tinggi antara AS dan Cina kali ini.Perwakilan nuklir Korea Selatan dan AS menyepakati untuk mengaktifkan komunikasi dengan Cina melalui diplomasi bilateral atau multilateral di masa depan, agar Cina bisa menjalankan peran konstruktif dalam masalah nuklir Korea Utara.Sehubungan dengan percobaan Korea Utara untuk memutarbalikkan sejarah Perang Korea sebagai perang provokasi oleh AS, Korea Selatan dan AS menyatakan bahwa sikap serupa Korea Utara berniat untuk menyerahkan tanggung jawab terkait peningkatan ketegangan regional ke dunia internasional termasuk Korea Selatan, AS dan Jepang.Perwakilan nuklir Kim Geon dan Sung Kim juga menyatakan keprihatinannya atas pengumuman peluncuran rudal balistik jarak panjang Korea Utara dalam waktu dekat, dan akan mengambil langkah tegas atas provokasi Korea Utara.