YouTube Menutup Saluran Propaganda Korea Utara

Photo : YONHAP News

Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional menginformasikan bahwa saluran propaganda rezim Korea Utara di YouTube yang dilarang diakses oleh pemerintah Korea Selatan kini telah ditutup.Voice Of America (VOA) melaporkan pada hari Senin (26/06) bahwa Google selaku pengelola YouTube telah menutup saluran propaganda rezim Korea Utara.Saluran yang telah ditutup tersebut adalah Song-A, Yu Mi, NEW DPRK, dan beberapa saluran lainnya yang diketahui dikelola oleh otoritas Korea Utara.Saluran-saluran tersebut dilarang diakses oleh Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional sesuai permintaan dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada tanggal 5 Juni lalu, dan kini, pihak YouTube langsung yang menutup saluran-saluran tersebut.Google menyatakan ke VOA bahwa Google mematuhi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara dan peraturan terkait perdagangan. Sehingga pihaknya melakukan kebijakan terkait sesuai dengan peraturan jasa dan menutup saluran propaganda Korea Utara.Di dalam saluran propaganda Korea Utara di YouTube, wanita muda atau gadis memperkenalkan sosok Korea Utara dalam bahasa Inggris, namun penampilannya dirasakan berbeda dengan sosok para penduduk yang biasa di Korea Utara karena menampilkan fasilitas hiburan atau kegiatan hobi yang dapat dinikmati oleh kalangan khusus.Para pakar menganggap bahwa propaganda serupa sebagai kampanye propaganda rezim Korea Utara.Sebelumnya, YouTube juga telah menutup saluran propaganda Korea Utara yakni Uriminzokkiri atau DPRK Today, dengan alasan pelanggaran peraturan.