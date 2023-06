KOSPI Ditutup Di Level Kisaran 2.580

Photo : Getty Images Bank

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sedikit mengalami penurunan senilai 0,81 poin atau 0,03%, dan ditutup pada sesi perdagangan hari Selasa (27/06) di level 2.581,39.Di bursa saham, investor individu dan institusi masing-masing melakukan aksi beli bersih sebesar 60,2 miliar won, dan 15,9 miliar won, namun investor asing melakukan aksi jual bersih sebesar 108,1 miliar won.KOSDAQ, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi ditutup pada level 874,14, turun 5,36 poin atau 0,61% dari angka penutupan sehari sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 6 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.300,3 won per dolar AS.