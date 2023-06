Pentagon: 'AS Lanjutkan Kerja Sama Erat Dengan Korsel Dan Jepang'

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa AS akan melanjutkan kerja sama eratnya dengan Korea Selatan dan Jepang untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan juga dunia.Juru Bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder mengeluarkan pernyataan tersebut dalam konferensi pers pada hari Selasa (27/06) ketika ditanya tentang kemungkinan untuk menciptakan mekanisme pencegahan baru yang diperluas di antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Ryder mengatakan bahwa AS sangat menghargai hubungannya dengan Jepang dan Korea Selatan serta terus melakukan upaya yang erat dengan kedua negara tersebut untuk menemukan peluang kerja sama.Namun, Ryder menolak untuk mengomentari keikutsertaan Jepang dalam Deklarasi Washington, dimana Seoul dan Washington sepakat untuk membentuk Kelompok Konsultasi Nuklir (NCG), dan hanya mengatakan bahwa AS akan mengumumkan perkembangan baru.Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden mengumumkan deklarasi tersebut setelah pertemuan puncak mereka pada bulan April lalu, dimana NCG akan segera mengadakan pertemuan perdananya untuk membahas cara meningkatkan pencegahan nuklir AS untuk melawan ancaman nuklir dari Korea Utara.AS dan Jepang juga mengadakan Dialog Penangkalan yang Diperluas secara bilateral baru-baru ini.