Korsel Dan AS Diperkirakan Akan Segera Mengadakan Pertemuan NCG Pertama

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan segera mengadakan pertemuan perdana Kelompok Konsultasi Nuklir (NCG), untuk membahas penguatan pencegahan yang ditingkatkan oleh AS terhadap ancaman nuklir dari Korea Utara.Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong, mengatakan kepada para wartawan di Washington pada hari Rabu (28/06) bahwa kedua negara sekutu tersebut membuat kemajuan dalam mengadakan pertemuan pertama NCG di tengah ancaman yang muncul dari Korea Utara.NCG, yang diumumkan selama kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Washington pada bulan April lalu sebagai bagian dari Deklarasi Washington, adalah kelompok kerja yang direncanakan dari para pejabat kedua negara untuk membahas isu-isu nuklir dan perencanaan strategis terkait penangkalan yang diperluas oleh AS.Cho menambahkan bahwa Seoul dan Washington telah berbagi informasi dan mendiskusikan tindakan pencegahan di setiap tingkat, sejak Korea Utara mengumumkan niatnya untuk meluncurkan kendaraan peluncur ruang angkasa kedua setelah upaya pertamanya yang gagal untuk menempatkan satelit pengintai di orbit pada bulan Mei.Dewan Keamanan Nasional kedua negara dilaporkan akan memimpin kelompok konsultatif tersebut, dengan pertemuan perdana yang kemungkinan besar akan diadakan pada bulan Juli.Secara terpisah, Korea Selatan, AS dan Jepang dilaporkan akan segera mencapai kesepakatan dalam diskusi mereka, mengenai pembagian data peringatan rudal Korea Utara secara real time.