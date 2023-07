Produksi Industri, Konsumsi, Dan Investasi Korsel Naik Tiga Kali Lipat Di Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengalami peningkatan produksi industri dan konsumsi serta investasi di bulan Mei dan membukukan kenaikan tiga kali lipat pertama dalam tiga bulan.Badan Statistik Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat (30/06) bahwa indeks produksi industri secara keseluruhan naik 1,3% dari bulan sebelumnya menjadi 111,1% di bulan Mei, membalikkan penurunan 1,3% di bulan April.Produksi di industri pertambangan dan manufaktur naik 3,2% di bulan Mei, sementara produksi di industri jasa turun tipis 0,1%.Penjualan ritel, sebuah indikator utama tingkat konsumsi, naik 0,4% per bulan di bulan Mei, sementara investasi fasilitas naik 3,5% per bulan.Indikator gabungan yang mengukur fase saat ini dari siklus bisnis naik 0,1% per bulan menjadi 99,9% di bulan Mei, naik selama empat bulan berturut-turut.Indikator utama komposit yang memproyeksikan siklus bisnis di masa depan tetap datar pada 98,4 di bulan Mei, menghentikan penurunan beruntun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan terakhir.