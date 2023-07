Kapal Selam AS Kelas Ohio Berlabuh Di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Kamis (29/06) waktu setempat bahwa kapal selam strategis bertenaga nuklir (SSBN) kelas Ohio berlabuh di Korea Selatan.Juru Bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan bahwa kapal selam AS kelas Ohio berlabuh untuk sementara di Korea Selatan walaupun waktu kunjungannya belum dipastikan.SSBN kelas Ohio tersebut adalah salah satu senjata strategis terkuat Angkatan Laut AS yang dijuluki sebagai 'boomer' karena memiliki kemampuan peluncuran hulu ledak nuklir terhadap target dengan jangkauan ribuan kilometer.Sehubungan dengan pesan dari Pentagon terkait 70 tahun hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS, serta peringatan 73 tahun Perang Korea, Jubir Ryder menyatakan bahwa pihaknya fokus pada kerja sama dengan negara mitra termasuk Korea Selatan untuk menjamin perdamaian, kestabilan dan keamanan regional.Ditambahkan pula, Kementerian Luar Negeri dan Gedung Putih tetap bersikap untuk upaya dialog dengan Korea Utara dalam memecahkan masalah, serta Pentagon juga terus melanjutkan kerja sama dengan negara mitra untuk mencegah potensi bentrokan di masa depan.