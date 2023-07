Photo : YONHAP News

Big Hit Music menyatakan pada hari Selasa (04/07) bahwa lagu yang digubah langsung oleh anggota BTS, Jungkook berjudul "Still With You" berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes dari 83 negara di seluruh dunia.Lagu "Still With You" diumumkan secara gratis di platform musik, sound cloud, pada tahun 2020 lalu menjelang 7 tahun debutnya BTS.Lagu tersebut dirilis secara resmi dalam 3 tahun melalui berbagai platform musik."Still With You" menempati urutan puncak di daftar 'top song chart' di iTunes dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, dan beberapa negara lainnya pada pukul 9 pagi hari Selasa.Lagu ciptaan Jungkook lainnya yang dirilis seperti "My You" juga menempati urutan puncak di 'top song chart' iTunes dari 15 negara di dunia meliputi Finlandia, Paraguay, Jepang, Qatar, dan lainnya.Sementara itu, Jungkook akan merilis album single solo pertama 'Seven' pada tanggal 14 Juli mendatang.