Cadangan Devisa Korsel Meningkat Di Bulan Juni Karena Pelemahan Dolar

Cadangan devisa Korea Selatan meningkat sekitar 500 juta dolar AS bulan lalu karena depresiasi dolar AS baru-baru ini.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (05/07), cadangan mata uang asing Korea Selatan mencapai 421,45 miliar dolar pada akhir Juni, naik 470 juta dolar dari bulan sebelumnya.Cadangan tersebut naik sebulan setelah turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan di bulan Mei lalu.Seorang pejabat BOK menunjuk pada depresiasi 0,8% pada dolar AS bulan lalu, yang meningkatkan nilai aset-aset non-dolar.Pada akhir Mei, Korea Selatan adalah pemegang cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Cina menduduki peringkat teratas dengan lebih dari tiga triliun dolar, diikuti oleh Jepang, Swiss, dan India.