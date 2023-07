AS Menentang Tegas Pembatasan Ekspor Mineral Cina

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) menegaskan menolak kebijakan Cina untuk pembatasan ekspor mineral yang digunakan dalam produksi semikonduktor.Pada hari Selasa (04/07), Cina mengumumkan untuk membatasi ekspor logam langka seperti galium dan germanium yang digunakan sebagai bahan baku semikonduktor. Kemudian, Kementerian Perdagangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan atas nama Juru Bicaranya bahwa pihaknya menolak aturan pembatasan ekspor Cina dengan tegas.Dalam pernyataan itu, AS mengatakan bahwa tindakan Cina tersebut menyadarkan perlunya variasi rantai pasokan, sehingga AS akan bekerja sama dengan aliansinya untuk membangun ketahanan dalam rantai pasokan utama.Galium dan Germanium digunakan untuk semikonduktor dan peralatan canggih seperti panel surya dan alat telekomunikasi nirkabel, dan 80% dari seluruh produksi global ditanggung oleh Cina.Mantan Wakil Menteri Kementerian Perdagangan Cina, Wei Jianguo, dalam sebuah wawancara media mengatakan bahwa pembatasan ekspor Cina hanyalah permulaan.Cina berencana untuk mempercepat langkah-langkah tindak lanjut dengan melakukan pembahasan tentang pembatasan ekspor bersama pemasok galium dan germanium dalam minggu ini.Sejalan dengan hal itu, Cina mempercepat persenjataan sumber daya dengan mengumumkan bahwa pihaknya akan memperluas cadangan mineral strategis dan memperkuat eksplorasi mineral.'Permainan ping-pong' antara AS dan Cina terkait industri teknologi canggih semakin serius.Cina tampaknya melakukan serangan balik dengan sanksi terhadap perusahaan semikonduktor AS dan pembatasan ekspor mineral terhadap langkah AS untuk membatasi ekspor peralatan produksi semikonduktor canggih ke Cina dan investasi perusahaan AS pada industri teknologi canggih Cina.Sementara itu menurut The Wall Street Journal, tindakan Cina tersebut menargetkan tidak hanya AS, tetapi juga Korea Selatan dan Jepang yang telah membatasi ekspor teknologi canggih terkait semikonduktor ke negara tirai bambu itu.