Pertemuan NCG Pertama Akan Digelar Di Seoul Pada Pertengahan Bulan Juli

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedang membahas pertemuan perdana Kelompok Konsultasi Nuklir (NCG) yang akan berlangsung di Seoul pada pertengahan bulan Juli ini.Pertemuan itu akan diadakan tiga bulan setelah pemimpin negara Korea Selatan dan AS menyepakati Deklarasi Washington yang menjanjikan penyediaan pencegahan yang diperluas dan membentuk NCG pada April lalu.Untuk kelancaran pembahasan praktis, akan diawali oleh pejabat tingkat Wakil Menteri dari kedua negara yang mengetuai NCG, namun diketahui pertemuan pertamanya akan dipimpin oleh Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan dan AS.Melalui NCG, kedua negara akan berbagi informasi pengelolaan persenjataan strategis dan nuklir AS serta mendiskusikan perencanaan dan pelaksanaan operasi nuklir bersama.Pertemuan NCG akan digelar sebanyak 4 kali dalam setahun, setiap kuartal.Sebelumnya dalam konferensi pers pada 28 Juni lalu, Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong mengatakan, Korea Selatan dan AS membuat kemajuan dalam mengadakan pertemuan pertama NCG di tengah ancaman yang muncul dari Korea Utara.