Pertemuan Pertama NCG Korsel dan AS Akan Digelar Di Seoul Pada 18 Juli

Photo : YONHAP News

Pertemuan perdana Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan diadakan di Seoul pada 18 Juli mendatang.Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan pada Sabtu, 8 Juli, kedua negara akan membuka pertemuan peluncuran NCG pada 18 Juli dan membahas berbagi informasi, mekanisme konsultasi dan perencanaan bersama, serta pelaksanaan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan nuklir untuk melawan ancaman keamanan dari Korea Utara.Menurut Kantor Kepresidenan, pertemuan mendatang akan dipimpin oleh Dewan Keamanan Nasional (NSC) kedua negara. Pejabat senior Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri juga akan hadir, di antaranya Wakil Kepala Penasihat Keamanan Nasional Kim Tae-hyo, Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk urusan Indo-Pasifik Kurt Campbell dan Koordinator Dewan untuk Kebijakan Pertahanan dan Kontrol Senjata Cara Abercrombie.Kedua pihak awalnya berencana untuk menunjuk pejabat setingkat wakil menteri untuk memimpin pembicaraan, tetapi memutuskan pembicaraan dipimpin oleh Dewan Keamanan Nasional untuk menjamin kelancaran pembicaraan level kerja pertama.NCG akan diadakan setiap triwulan dan hasil pertemuan tersebut akan segera dilaporkan kepada presiden.Presiden Yoon Suk Yeol dan presiden AS Joe Biden sepakat meluncurkan NCG baru saat melakukan pertemuan puncak bilateral di Washington dalam rangka upaya meningkatkan pencegahan yang diperluas AS untuk Korea Selatan bulan April lalu.