Tim Atlet Korsel Menangkan Kejuaraan Bola Tangan Remaja Wanita Asia 2023

Photo : YONHAP News

Tim bola tangan remaja Korea Selatan berhasil mengalahkan tim asal China dan memenangkan Kejuaraan Bola Tangan Remaja Wanita Asia 2023.Tim Korea Selatan, yang berada di bawah bimbingan pelatih Oh Se-il, berhasil menang dengan perbedaan skor yang cukup besar, 34-15, dalam pertandingan final melawan tim China yang diselenggarakan di Pusat Olahraga Kowloon Park, Hong Kong. Kemenangan tersebut adalah yang pertama kalinya bagi tim Korea Selatan setelah empat tahun yang lalu, di tahun 2019.Kejuaraan Bola Tangan Remaja Wanita Asia pertama kali digelar pada tahun 2005 di Korea Selatan. Setiap tahunnya tim Korea Selatan berhasil memenangkan kejuaraan tersebut, terkecuali di tahun 2022, saat Korea Selatan tidak turut berpartisipasi dikarenakan pandemi COVID-19.The biennial championship was launched in 2005 and South Korea has since clinched the title on every single occasion except in 2022, when the country sat out due to the COVID-19 pandemic.Dengan kemenangan tersebut, tim Korea Selatan memperoleh tiket untuk bertanding di Kejuaraan Bola Tangan Junior Wanita Dunia 2024 di Makedonia Utara.