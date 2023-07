Korut Ancam Tembak Jatuh Pesawat Mata-mata AS

Photo : KBS News

Korea Utara mengancam akan menembak jatuh pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) yang diklaim telah melintasi wilayah udara negaranya.Peringatan tersebut disampaikan oleh Korea Utara melalui pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan, yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Senin, 10 Juli.Dalam pernyataan tersebut, Korea Utara mengklaim AS tengah melakukan kegiatan pengintaian agresif di wilayah Semenanjung Korea dan seputarnya pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, serta secara intensif mengerahkan berbagai aset pengintaian udara di kawasan operasi Asia-Pasifik.Korea Utara mengatakan belum lama ini, pesawat pengintai militer AS seperti RC-135, U-2S dan RQ-4B melakukan penerbangan provokasi di atas Laut Timur dan Laut Barat. Khususnya di Laut Timur, pesawat pengintaian AU AS juga telah beberapa kali menerobos wilayah udara Korea Utara hingga puluhan kilometer.Korea Utara tidak dapat menjamin pihaknya tidak akan melakukan serangan kejutan seperti penembakan jatuh pesawat pengintai strategis AU AS di Laut Timur di masa depan.Korea Utara juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menganalisis adanya unsur kesengajaan dan mendesak agar AS menghentikan semua tindakan militer yang dinilai semakin berbahaya dan provokatif tersebut.Mengutip rencana AS mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke Semenanjung Korea, Korea Utara menilai langkah tersebut sebagai ancaman besar bagi perdamaian dunia.Rezim Pyongyang menegaskan bahwa tanggung jawab akan sepenuhnya berada di tangan AS apabila terjadi insiden yang tidak terduga di masa depan.