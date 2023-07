Photo : YONHAP News

Tiga film seri Korea Selatan "The Roundup" telah menarik lebih dari 30 juta penonton bioskop, menjadikannya serial film Korea pertama dalam sejarah yang mencapai total 30 juta penonton.Dikutip dari distributor film ABO Entertainment pada hari Minggu, 9 Juli, "The Roundup: No Way Out," film ketiga dari tiga seri film itu berhasil mencapai 10,42 juta penonton bioskop, terhitung sehari sebelumnya, 8 Juli.Sementara itu, film pertama seri tersebut, "The Outlaws," yang dirilis tahun 2017 menarik lebih dari 6,88 juta penonton di bioskop, dan film kedua "The Roundup" sukses menyedot lebih dari 12,69 juta penonton dalam masa tayangnya di bioskop pada tahun 2022.Secara total, tiga seri film "The Roundup" hingga saat ini telah berhasil mendatangkan 30 juta penonton dalam tiga penayangannya di bioskop.