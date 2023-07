Korsel Tempati Urutan Puncak Daftar Mobil Ramah Lingkungan Impor AS

Photo : KBS News

Meskipun Undang Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat telah diberlakukan, namun Korea Selatan menempati urutan puncak dalam daftar mobil ramah lingkungan yang diimpor oleh AS. Sehingga peningkatan ekspor mobil ramah lingkungan memimpin perbaikan ekspor mobil Korea Selatan secara menyeluruh.Korea Selatan tetap mempertahankan posisi urutan puncak setelah merebut urutan pertama itu pada tahun lalu.Institut Korea untuk Ekonomi Industri & Perdagangan (KIET) menyatakan bahwa apabila kinerja ekspor serupa tetap berlanjut, maka berbagai langkah lanjutan seperti variasi pasar ekspor, elektrifikasi mobil komersial, pengembangan peranti lunak khusus kendaraan, sangat dibutuhkan.KIET menyatakan pada hari Senin (10/07) lalu bahwa nilai impor mobil ramah lingkungan Korea Selatan masuk dalam kategori paling banyak dengan mencapai 2,13 miliar dolar AS, diantara nilai impor mobil ramah lingkungan AS pada kuartal pertama lalu. Selanjutnya disusul oleh mobil buatan Jepang, Jerman, Kanada, Inggris, dan lainnya.Ditambahkan pula, peningkatan pasar mobil listrik sejalan dengan pelaksanaan kebijakan netralisasi karbon negara berkembang seperti Indonesia dan ASEAN, serta negara lain merupakan peluang yang baik bagi peningkatan ekspor Korea Selatan.Untuk memperoleh daya saing di industri otomotif jangka menengah dan panjang, kebijakan untuk elektrifikasi mobil komersial, dukungan terhadap bidang peranti lunak khusus kendaraan, layanan mobilitas, dan lainnya juga sangat dibutuhkan.