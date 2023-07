BOK Pertahankan Suku Bunga Acuan Di Level 3,5%

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) telah memutuskan untuk membekukan suku bunga acuan di 3,5%.Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral mengadakan pertemuan penetapan suku bunga reguler kelima tahun ini pada hari Kamis (13/07) dan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga untuk keempat kalinya berturut-turut, setelah terakhir kali menaikkan suku bunga pada bulan Januari tahun ini untuk ketujuh kalinya berturut-turut sejak bulan April.Keputusan ini kemungkinan besar diambil dengan mempertimbangkan tekanan inflasi yang turun ke kisaran 2% pada bulan lalu dan pemulihan ekspor yang lebih lambat dari perkiraan.Dengan pembekuan suku bunga terbaru, selisih dengan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) tetap berada di rekor tertinggi 1,75%, namun selisih ini dapat melebar menjadi dua poin persentase atau lebih apabila The Fed menaikkan suku bunganya bulan ini.Sementara itu, BOK mengumumkan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini diperkirakan akan tetap berada di kisaran 1,4% setara dengan bulan Mei lalu.