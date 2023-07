Film 'The Roundup: No Way Out' Tingkatkan Penjualan Dan Pangsa Penonton Film Korsel

Photo : YONHAP News

Penjualan film Korea Selatan dan pangsa penonton di bioskop meningkat secara signifikan pada bulan Juni lalu berkat larisnya film 'The Roundup: No Way Out' yang telah ditonton oleh 10 juta penonton.Menurut 'Laporan Industri Perfilman Juni 2023' yang dirilis oleh Dewan Film Korea (KOFIC) pada hari Kamis (13/07), pangsa penjualan film Korea Selatan bulan Juni lalu mencapai 64,7% dan pangsa penontonnya mencapai 64,8%.Pangsa penonton film Korea Selatan melampaui pangsa film dari luar negeri untuk pertama kalinya dalam waktu 7 bulan terakhir.Hal itu dikarenakan larisnya film 'The Roundup: No Way Out' yang berkontribusi lebih dari 92% dari jumlah total penjualan dan penonton film Korea Selatan di bulan Juni.Sementara itu, jumlah penjualan film Korea Selatan tahun lalu mencatatkan angka 93,9 miliar won dan mengalami peningkatan sebesar 60% dibandingkan periode 2017-2019 sebelum pandemi COVID-19.Jumlah penjualan tersebut tertinggi kedua per bulan Juni sejak dimulai perhitungan melalui jaringan komputer terintegrasi untuk tiket bioskop pada tahun 2004 lalu.Total penjualan dari film Korea Selatan dan luar negeri tercatat 145,1 miliar won, pulih 97,3% dari rata-rata penjualan bulan Juni pada tahun 2017-2019.