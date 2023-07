KOSPI Pulih Ke Level 2.590 Pada Kamis 13 Juli

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik ke level 2.590 berkat perlambatan kenaikan harga di Amerika Serikat pada hari Kamis (13/07).KOSPI naik 16,51 poin atau 0,64%, dan ditutup dalam sesi perdagangan pada hari Kamis di level 2.591,23.Pembekuan suku bunga acuan Bank Sentral Korea (BOK) di 3,5% pun mengakibatkan kenaikan KOSPI karena sesuai perkiraan pasar dan sehingga menghilangkan ketidakpastian.KOSDAQ ditutup di level 893,07, naik 13,19 poin atau 1,50 % dari angka penutupan sehari sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 14,7 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.274,0 won per dolar AS.