Jungkook BTS Resmi Rilis Album Solo, 'SEVEN'

Photo : YONHAP News

Jungkook anggota dari grup BTS resmi merilis album single bertajuk 'Seven' pada hari Jumat (14/07) sebagai penyanyi solo.Big Hit Music menyatakan bahwa lagu "Seven" yang berirama ceria serta gembira, cukup menampilkan sosok pesona vokalis Jungkook dan juga rapper Amerika Serikat (AS) Latto yang juga melakukan featuring.Dengan dirilisnya album solo tersebut, maka Jungkook menjadi penyanyi solo keenam di dalam grup BTS setelah J-Hope, Jin, RM, Jimin dan Suga.Menjelang dirilisnya album 'SEVEN', poster promosi album tersebut tampak menarik perhatian yang luar biasa dari para fans di dunia, dan sebagian video musik yang menampilkan aktris Han So-hee juga membuat para fans berekspektasi tinggi atas album 'SEVEN'.Sementara itu, Jungkook melakukan debut solo dengan lagu "Seven" untuk pertama kalinya di panggung 2023 Summer Concert Series yang digelar di Central Park New York pada hari Jumat waktu setempat.