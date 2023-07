Korsel Dan AS Menggelar Rapat Komite Manajemen WMD Korut

Photo : YONHAP News

Otoritas pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Jumat (14/07) bahwa pihaknya membuka rapat manajemen untuk memperketat manajemen bersama senjata pemusnah massal (WMD) Korea Utara di Washington D.C mulai tanggal 12-13 Juli.Wakil Kepala Biro Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan Kim Sung-koo, dan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Nuklir dan Melawan Kebijakan WMD, Richard Johnson berpartisipasi di rapat tersebut sebagai wakil senior dua pihak.Korea Selatan dan AS menyepakati untuk berbagi informasi ancaman WMD dan nuklir Korea Utara, serta memperluas cakupan untuk berbagi informasi terkait operasi pencabutan WMD dan nuklir Korea Utara.Selain itu, dua pihak yang menyamakan pandangan dalam manajemen terhadap ancaman di bidang biologis termasuk virus setelah pandemi COVID-19, memutuskan untuk menghadirkan lembaga politik dalam latihan gabungan ancaman kimia, biologi dan nuklir tahun depan.Senior dua pihak menilai bahwa rapat kali ini berkontribusi untuk meningkatkan kerja sama dalam manajemen ancaman WMD dan nuklir Korea Utara, serta akan melanjutkan kerja sama terkait di masa depan untuk mencegah ancaman Korea Utara.