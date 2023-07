Korsel, AS, Dan Jepang Akan Menggelar Pertemuan Menlu Di Indonesia

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan menggelar pertemuan di Jakarta, Indonesia pada hari Jumat (14/07) untuk membahas langkah lanjutan terkait provokasi misil dan nuklir Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, bahwa Menteri Luar Negeri Park Jin akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.Pertemuan Menlu Korea Selatan, AS dan Jepang digelar dalam dua hari setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua berbahan bakar padat 'Hwasong-18' pada tanggal 12 Juli lalu. Sehingga ketiga pihak diperkirakan akan membahas langkah kerja sama untuk mencegah provokasi tambahan termasuk pengaturan terkait penjatuhan sanksi tunggal.Sementara itu, Menteri Park juga akan mengadakan pertemuan dengan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina (CPC) Wang Yi yang datang ke Indonesia sebagai pengganti Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang untuk mencari langkah perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Cina.Di dalam pertemuan dengan anggota Wang Yi kali ini, Menteri Park akan menekankan upaya bersama untuk mengembangkan hubungan dua negara berdasarkan rasa saling menghormati dan memahami.