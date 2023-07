Standar Penggunaan Aspartam Yang Berlaku Saat Ini Tetap Dipertahankan

Photo : YONHAP News

Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (14/07) bahwa pihaknya tetap mempertahankan standar penggunaan aspartam yang telah berlaku saat ini.Menurutnya, The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) mengumumkan bahwa tidak ada masalah dalam keamanan penggunaan pemanis buatan aspartam pada saat ini dengan jumlah konsumsi per hari, 400 mg/kg/1.Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan berpendapat berdasarkan hasil evaluasi JECFA dan jumlah konsumsi aspartam masyarakat Korea Selatan tahun 2019 lalu, bahwa jumlah konsumsi aspartam per hari masyarakat Korea Selatan hanya 0,12% dibandingkan jumlah konsumsi yang ditetapkan JECFA. Sehingga standar penggunaan aspartam saat ini dinilai rasional untuk tetap dipertahankan.Penggunaan aspartam bermasalah setelah Badan Penelitian Kanker Internasional (IARC) di bawah WHO mengklasifikasikan aspartam dalam grup 2B, yaitu grup yang berpotensi sebagai bahan penyebab kanker.Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan menyatakan bahwa konsumsi aspartam yang diklasifikasikan sebagai 2B dilarang.Ditambahkan pula, pihaknya akan terus melakukan survei mengenai jumlah konsumsi pemanis buatan secara menyeluruh sesuai kekhawatiran para konsumen terkait pengumuman IARC, dan akan menilai kembali standar konsumsi apabila dibutuhkan.