AS Khawatir Korut Berpotensi Luncurkan ICBM Lainnya

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyampaikan kekhawatiran bahwa Korea Utara masih berpotensi untuk meluncurkan rudal balistik antar benua (ICBM) lainnya.Dalam wawancara dengan CBS pada hari Minggu (16/07) waktu setempat, Washington khawatir tentang adanya kemungkinan Pyongyang untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh.Dia melanjutkan bahwa meskipun belum terlihat adanya tanda-tanda apa pun, namun tidak menutup kemungkinan jika Korea Utara akan melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengembangkan kemampuan ICBM.Sullivan mengungkapkan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya, antara lain Korea Selatan dan Jepang memiliki kerja sama yang sangat erat untuk menanggapi bersama melawan ancaman serupa, dengan menyebut bahwa Washington tetap memantau dengan sangat cermat uji tersebut.Korea Utara yang tengah melangsungkan provokasi rudal dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menembakkan ICBM Hwasong-18 berbahan bakar padat pada 12 Juli lalu.Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi, Kim Yo-jong mengeluarkan ancaman lagi terhadap Amerika Serikat (AS) menyusul peluncuran rudal terbaru Pyongyang tersebut.Kim mengklaim bahwa negaranya memiliki hak untuk membela diri terhadap ancaman dan provokasi oleh AS dan sekutunya. Ia menambahkan bahwa peluncuran rudal tersebut merupakan pelaksanaan hak Korea Utara untuk membela diri dalam mencegah gerakan militer berbahaya oleh pasukan musuh di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Pasifik.