NYT: 'Korsel Akan Miliki Proporsi Tertinggi Kedua Warga Lansia Di Dunia Pada 2050'

Korea Selatan dengan populasinya yang menua dengan sangat cepat, diprediksi akan menjadi negara kedua yang memiliki proporsi tertinggi warga lanjut usia (lansia) di dunia pada tahun 2050 mendatang.Mengutip dari Perkiraan PBB tentang Populasi Dunia, New York Times (NYT) di Amerika Serikat (AS) yang memprediksi pada hari Minggu (16/07) waktu setempat, bahwa Korea Selatan akan menyusul Hong Kong sebagai negara kedua global dengan populasi warga lansia pada 2050.Diperkirakan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Korea Selatan akan anjlok dari sebanyak 36 juta orang di tahun ini, menjadi 24 juta orang pada 2050. Dalam periode yang sama, warga lanjut usia melonjak hingga 18 juta orang dari yang sebelumnya 9,5 juta orang, sementara kaum muda usia di bawah 15 tahun diproyeksikan akan mengalami penurunan dari 5,8 juta orang menjadi 3,8 juta orang.NYT mengharapkan jumlah warga lansia dan jumlah penduduk usia kerja hampir sama di Korea Selatan pada 2050.Saat ini, Jepang merupakan negara tertua di dunia dengan populasi lansia, dimana terdapat lebih dari satu lansia berusia 65 tahun atau lebih untuk setiap dua orang usia kerja per tahun ini.