Kim Yo-jong: 'Tindakan AS Di Semenanjung Membuat Korut Enggan Berunding'

Photo : YONHAP News

Kakak perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperingatkan bahwa upaya AS untuk memperkuat upaya pencegahan yang ditingkatkan terhadap Korea Utara, hanya akan mendorong negara itu semakin jauh dari meja perundingan.Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Senin (17/07), Kim Yo-jong mengatakan bahwa AS harus mengetahui bahwa langkah untuk memperkuat pencegahan dan aliansi militernya dengan Korea Selatan hanya akan menyulitkan Pyongyang untuk terlibat dalam dialog.Kim menyampaikan pernyataan tersebut saat mengkritik pengerahan pesawat pengebom nuklir strategis AS baru-baru ini ke Semenanjung Korea, penerbangan pengintaian dengan pesawat terbang, rencana pertemuan perdana Grup Konsultasi Nuklir (NCG) Korea Selatan-AS, dan rencana Washington untuk mengerahkan kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir ke Korea Selatan.Kim mengatakan bahwa AS harus menghentikan "tindakan bodohnya" yang memprovokasi Korea Utara bahkan ketika mengancam keamanannya, sementara juga menolak seruan untuk melakukan pembicaraan tanpa syarat dan mengatakan bahwa Washington salah jika mengira Korea Utara akan melakukan pelucutan senjata.Menepis seruan itu sebagai taktik untuk menghalangi kemajuan Korea Utara, Kim mengatakan bahwa AS delusi jika percaya bahwa mereka dapat menghentikan kemajuan negara itu dan mencapai pelucutan senjata yang tidak dapat dipulihkan dengan menangguhkan sementara latihan militer bersama, menghentikan pengerahan aset strategis, atau melonggarkan sanksi.Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengkritik Korea Utara yang melanggar kesepakatan denuklirisasi dan bahkan meningkatkan kemampuan misil dan nuklir selama 30 tahun walaupun ada pemberian langkah balasan atas kesepakatan denuklirisasi.