Utusan Nuklir Korsel, AS Dan Jepang Akan Bertemu Untuk Bahas Peluncuran ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir tertinggi Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan mengadakan pertemuan di Jepang pada hari Kamis (20/07), untuk membahas tanggapan terhadap peluncuran rudal balistik antarbenua Korea Utara baru-baru ini.Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin (17/07) bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, akan bertemu dengan rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, Kim Gunn dan Takehiro Funakoshi, di Karuizawa, wilayah Nagano, Jepang tengah, pada hari Kamis (20/07).Departemen Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa ketiga utusan tersebut berencana untuk mendiskusikan upaya untuk mempertahankan kerja sama trilateral yang erat dalam menghadapi Korea Utara, setelah uji coba penembakan ICBM berbahan bakar padat Hwasong-18 pada hari Rabu (12/07) lalu.Sung Kim mengatakan dalam siaran persnya bahwa ia berharap dapat melakukan diskusi mendalam tentang cara-cara untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut dan mendesak Korea Utara untuk kembali ke negosiasi yang substantif.Ketiga utusan tersebut mengadakan diskusi melalui sambungan telepon setelah peluncuran ICBM Hwasong-18 hari Rabu lalu dan mengutuk keras provokasi tersebut.