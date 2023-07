Pertemuan Pertama NCG Antara Korsel Dan AS Berlangsung Di Seoul

Photo : YONHAP News

Pertemuan pertama Grup Konsultasi Nuklir (NCG) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) digelar di Seoul pada hari Selasa (18/07).NCG yang telah disepakati oleh kedua negara pada bulan April lalu dioperasikan untuk pertama kali dalam dua bulan.Dalam pertemuan itu, Pejabat Tinggi dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan dan AS membahas mengenai pertukaran informasi senjata nuklir AS, langkah pelaksanaan terkait manajemen terhadap nuklir Korea Utara, dan berbagai hal yang berkaitan lainnya.Kepala Badan Keamanan Nasional Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae, Cho Tae-yong menjelaskan bahwa NCG bertujuan untuk meningkatkan hak berkomentar Korea Selatan di dalam pengoperasian senjata nuklir AS.Ditambahkan pula, kedua pihak membahas operasi yang lebih detil, perencanaan pengoperasian senjata nuklir, latihan militer, penyediaan saluran komunikasi tingkat tinggi untuk mencegah nuklir Korea Utara, dan lainnya.Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pembukaan pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh Badan Keamanan Nasional di Seoul merupakan pesan yang dikirim ke Korea Utara.NCG tersebut digelar sebanyak empat kali dalam setahun, dan hasil pertemuan langsung ditangani oleh presiden kedua negara.