Korsel Dan AS Gelar Sesi NCG Perdana Untuk Perkuat Upaya Pencegahan Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS mengadakan sesi pertemuan perdana Grup Konsultasi Nuklir (NCG) untuk membahas penguatan penangkalan yang diperluas oleh AS, perencanaan nuklir dan strategis, serta pengelolaan ancaman Korea Utara terhadap rezim non-proliferasi.Pertemuan yang berlangsung di Seoul pada hari Selasa (18/07) itu dipimpin oleh Kim Tae-hyo, Wakil Direktur Pertama Kantor Keamanan Nasional (NSO), Kurt Campbell, Koordinator Indo-Pasifik untuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS, dan Cara Abercrombie, Koordinator NSC untuk Kebijakan Pertahanan dan Pengendalian Senjata.Presiden Yoon Suk Yeol, yang mengunjungi lokasi pertemuan untuk menunjukkan dukungan, mengatakan bahwa NCG harus merespons secara menyeluruh ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus meningkat dengan memperkuat implementasi penangkalan yang diperluas.Mengacu pada peringatan Presiden AS Joe Biden kepada Korea Utara pada bulan April lalu, bahwa serangan nuklir akan berarti akhir dari rezim itu, Yoon menekankan bahwa sekutu harus memperkuat penangkalan untuk mencegah Pyongyang melakukan upaya semacam itu.Dalam siaran lokal pada hari Senin (17/07), Direktur NSO Cho Tae-yong mengatakan bahwa sekutu diharapkan untuk dapat membahas perencanaan, pelaksanaan, dan pelatihan bersama mengenai pencegahan yang diperluas, serta pembentukan saluran komunikasi yang relevan dalam situasi perubahan yang mendadak.