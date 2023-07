Korsel Dan AS Sepakat Untuk Mengambil Langkah Bersama Terkait Nuklir Melalui NCG

Photo : YONHAP News

Direktur Pertama dari Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo menyatakan bahwa sistem pencegahan yang diperluas antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan dibahas dan ditentukan oleh dua negara secara bersama-sama melalui Grup Konsultasi Nuklir (NCG) ke depan.Direktur Kim mengatakan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS ditingkatkan menjadi paradigma baru berbasis nuklir melalui Deklarasi Washington.Pertemuan yang berlangsung di Seoul pada hari Selasa (18/07) menghadirkan Direktur Pertama Kantor Keamanan Nasional (NSO) Kim Tae-hyo, Koordinator Indo-Pasifik untuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS Kurt Campbell, dan Koordinator NSC untuk Kebijakan Pertahanan dan Pengendalian Senjata AS Cara Abercrombie.Kim menjelaskan bahwa AS akan segera mengambil langkah lanjutan yang cepat, kuat dan konklusif apabila Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan senjata nuklir, dan hal itu akan langsung meruntuhkan rezim Korea Utara.Ditambahkan pula, Korea Selatan memercayai komitmen AS sepenuhnya, dan kedua negara akan membahas langkah lanjutan terhadap ancaman nuklir Korea Utara sambil mempraktekkan strategi nuklir.Selain itu, kedua negara juga akan melakukan perencanaan bersama terkait operasi nuklir AS, serta NCG yang akan berperan penting dalam latihan militer atau simulasi terkait nuklir.Koordinator Indo-Pasifik untuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS Kurt Campbell menyatakan bahwa yang terpenting adalah merealisasikan tekad dan janji terkait pencegahan yang diperluas secara nyata, dan sebagai hasilnya, kapal selam bertenaga nuklir AS tengah berlabuh di pelabuhan Busan, Korea Selatan.Ditambahkan pula, sistem pencegahan yang diperluas AS adalah aset yang terpercaya, dan AS akan mengambil langkah apapun untuk memanfaatkan sepenuhnya di masa depan agar kepercayaan dan kemitraan antara Korea Selatan dan AS tetap dipertahankan secara kuat.Sementara itu di sisi lain, Koordinator Campbell sempat menyatakan ungkapan duka cita dan belasungkawa atas korban tewas akibat hujan lebat di Korea Selatan sebagai wakil pemerintah AS, dan pemerintah AS akan membantu segala hal yang dibutuhkan.