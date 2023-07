Seorang Prajurit AS Seberangi Perbatasan Korea Tanpa Izin

Photo : YONHAP News

Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang melarikan diri melintasi perbatasan dari Korea Selatan ke Korea Utara pada hari Selasa (18/07) dikonfirmasi adalah prajurit AS.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengonfirmasi bahwa seorang anggota dinas AS membelot ke Korea Utara melewati garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea, tanpa izin.Menteri Austin mengatakan prajurit itu meninggalkan rombongan yang bergabung dengan tur desa perbatasan Korea Panmunjom, di mana ia melarikan diri melewati perbatasan, dengan mengatakan pihaknya terus memantau dan menyelidiki kondisi tersebut.Menurut media di AS, dia adalah prajurit Angkatan Darat AS bernama Travis King, yang saat ini sedang menghadapi tindakan disiplin militer di AS.Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, AS yakin bahwa ia saat ini berada di tahanan Korea Utara, dan sedang berupaya dengan pihak Korea Utara untuk menyelesaikan insiden tersebut.Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengungkapkan yang terpenting dari pemerintah AS adalah kesehatan dan keamanan warga negaranya.Sebelumnya, Komando PBB yang dipimpin oleh AS menyatakan seorang warga AS dengan sengaja dan tanpa izin kabur ke Korea Utara saat berwisata di area keamanan bersama (JSA) zona demiliterisasi (DMZ) di desa gencatan senjata Panmunjom.