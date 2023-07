Kapal Selam Nuklir Terbesar AS Berlabuh Di Busan, Bentuk Komitmen AS Untuk Sistem Pencegahan

Photo : YONHAP News

Sebuah kelompok konsultasi bilateral pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah bertemu pada hari Selasa (18/07) di Seoul untuk membahas penguatan kemampuan pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara yang berkembang.Selama pertemuan perdana itu, kelompok tersebut telah berbagi informasi terkait nuklir, pembuatan sistem pembahasan nuklir dalam keadaan darurat, serta membahas operasi strategi bersama.Di sisi lain, kapal selam bertenaga nuklir SSBN kelas Ohio yang membawa rudal balistik berbasis kapal selama Angkatan Laut Amerika Serikat, sedang berlabuh di pelabuhan Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun setelah terakhir kali SSBN AS berlabuh di pelabuatan Korea Selatan pada 1981 silam.Pengiriman kapal selam nuklir terbesar milik AL AS ke Semenanjung Korea bertujuan untuk menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan sistem pencegahan yang diperluas oleh AS, bertepatan dengan pertemuan perdana Grup Konsultasi Nuklir (NCG) Seoul dan Washington.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan kedua negara akan melakukan upaya substansial untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara berdasarkan aliansi Korea Selatan dan AS yang ditingkatkan dengan paradigma baru yang berbasis nuklir.Dalam pertemuan pertama NCG tersebut, Korea Selatan dan AS sepakat akan membangun sistem komunikasi untuk berbagi informasi terkait nuklir dan memempatkan secara reguler aset strategis AS di Semenanjung Korea.Adapun Seoul dan Washington setuju untuk merinci rencana operasional gabungan nuklir dari kedua militer serta memperkuat latihan terkait dalam menghadapi krisis nuklir.Wakil Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Tae-hyo mengatakan, bahwa melalui NCG, Korea Selatan dan AS akan bergerak maju menuju 'Sistem Pencegahan Terpadu yang Diperluas' dimana kedua sekutu dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan bersama.