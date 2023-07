Presiden Yoon Kunjungi Kapal Selam Rudal Balistik AS Yang Berlabuh Di Busan

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Rabu (19/07) secara pribadi mengunjungi kapal selam AS bertenaga nuklir yang telah berlabuh di Pelabuhan Busan, Korea Selatan pada hari sebelumnya.Sebelum menaiki USS Kentucky, Yoon menyampaikan pidato di Pangkalan Angkatan Laut Busan dengan mengatakan, bahwa ini adalah momen penting bagi dirinya untuk mengunjungi kapal selam yang ia gambarkan sebagai salah satu aset strategis terkuat yang ada saat ini.Yoon kemudian berterima kasih kepada Presiden AS Joe Biden karena dia yakin bahwa dirinya adalah pemimpin negara sekutu pertama yang mengunjungi kapal selam rudal balistik AS (SSBN).Yoon menilai bahwa kunjungan tersebut menunjukkan tekad Seoul dan Washington untuk secara sistematis mengerahkan aset strategis AS dalam meningkatkan kemampuan untuk berupaya menangkal ancaman nuklir yang lebih luas.Mengutip sesi pertemuan perdana Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG) yang diadakan pada hari Selasa (18/07), Yoon mengatakan bahwa Seoul dan Washington akan menangani segala bentuk ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus berkembang dengan cara yang tangguh dan tegas melalui pengerahan aset strategis, termasuk SSBN.Dipandu oleh Komandan Pasukan A.S. di Korea, Jenderal Paul LaCamera, Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee melihat bagian dalam kapal selam USS Kentucky dan mendapatkan pengarahan tentang kapasitas kapal selam tersebut sebelum menyampaikan ucapan penyemangat kepada para awak kapal.