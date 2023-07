Korsel, As, Dan Jepang Gelar Pertemuan Perwakilan Nuklir Korut Di Jepang

Photo : YONHAP News

​Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gun, Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi, menggelar pertemuan perwakilan nuklir Korea Utara trilateral di Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, pada hari Kamis (20/07).Pertemuan tatap muka itu diadakan tiga bulan kemudian setelah pertemuan di Seoul pada April lalu dan ketiga perwakilan bertukar penilaian mereka tentang kondisi Semenanjung Korea terkini, serta membahas langkah-langkah penanggulangannya.Mereka mengecam provokasi Korea Utara yang terus berlanjut seperti peluncuran rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat, Hwasong-18 dan mengkritik klaim Pyongyang yang menyalahkan Korea Selatan dan AS dalam hal peningkatan krisis di Semenanjung Korea.Bersama dengan pertemuan itu, ketiga perwakilan nuklir tersebut memperkuat kerja sama trilateral terkait sanksi terhadap Korea Utara, dan membahas cara-cara untuk mencegah aktivitas digital dan siber Korea Utara yang dianggap menjadi saluran dana baru untuk pengembangan rudal dan nuklirnya.Selain itu, Kim Gun juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Funakoshi pada hari Kamis (20/07) kemudian dengan Sung Kim pada hari Jumat (21/07) besok.Secara khusus, pada pertemuan perwakilan nuklir Korea Selatan dan AS, kedua pihak akan menilai peluncuran Kelompok Konsultasi Nuklir (NCG) yang telah mengadakan pertemuan perdananya pada 18 Juli lalu. Kemudian akan memastikan pentingnya kerja sama Seoul dan Washington dalam menangani ancaman nuklir Korea Utara.