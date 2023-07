Korut Keluarkan Peringatan Nuklir Setelah Kapal Selam Nuklir AS Kunjungi Korsel

Photo : YONHAP News

Korea Utara telah mengancam kemungkinan pembalasan nuklir atas kunjungan kapal selam strategis bertenaga nuklir AS di Korea Selatan minggu ini.Menteri Pertahanan Korea Utara Kang Sun-nam mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (20/07).Dalam rilis tersebut, Kang mengingatkan militer AS bahwa peningkatan visibilitas penyebaran kapal selam nuklir strategis dan aset strategis lainnya, berpotensi termasuk dalam kondisi penggunaan senjata nuklir yang ditentukan dalam hukum Korea Utara tentang kebijakan kekuatan nuklir.Kepala pertahanan menambahkan bahwa kebijakan nuklir Korea Utara memungkinkan pelaksanaan prosedur yang diperlukan jika serangan nuklir dilancarkan terhadap negara itu atau dinilai akan segera terjadi.Kang juga mengatakan bahwa militer AS harus menyadari bahwa aset nuklirnya telah memasuki "perairan yang sangat berbahaya."Peringatan itu disampaikan setelah kapal selam rudal balistik kelas Ohio milik Angkatan Laut AS, USS Kentucky, tiba di kota pelabuhan tenggara Busan pada hari Selasa (18/07), bertepatan dengan sesi pertama Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG) yang dibentuk oleh Korea Selatan dan AS.Korea Utara juga memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara akan menjadi "pilihan yang paling menyedihkan" bagi Korea Selatan dan AS.